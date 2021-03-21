У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19 та людей, у кого підозрюють цей діагноз. Тому з 24 березня там запроваджують посилені карантинні обмеження.

Наразі показник щодо кількості госпіталізованих пацієнтів сягає 101,15 на 100 тисяч населення, при допустимому – не більше ніж 60. Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.

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Чиновник переконаний, що з такими темпами найближчими днями також буде подоланий показник щодо завантаженості ліжок, забезпечених медичним киснем.

Зверніть увагу! Станом на 21 березня цей показник у Миколаєві вже сягнув 64,72%, при допустимому – не більше ніж 65%.

"Все дуже погано, ми впевнено йдемо до червоної зони", – написав очільник Миколаївської ОДА на своїй фейсбук-сторінці.

Через це місцева влада провела позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Його відвідав, зокрема, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Аби стабілізувати ситуацію з COVID-19, у Миколаєві запроваджують нові карантині обмеження у рамках помаранчевої зони. Вони діятимуть з 01:00 24 березня до 4 квітня включно.

Поки що посилення карантину стосується лише міста Миколаєва. Проте якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься й надалі, відповідні рішення будуть ухвалені й щодо області.

Ще раз звертаюсь до кожного: ситуація дуже погана, щодня є смерті. Ми це робимо, аби призупинити хворобу, аби не вводити повний локдаун,

– підкреслив Кім.

Він запевнив, що громадський транспорт у місті й надалі працюватиме в звичному режимі. Проте за умови дотримання пасажирами маскового режиму т заповненістю місць для сидіння на 50%.

Що заборонять з 24 березня:

роботу закладів культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

роботу ТРЦ, окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії;

роботу ярмарків "вихідного дня";

проведення релігійних богослужінь, якщо у приміщенні – більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів;

проведення масових заходів – мовиться про розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші;

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Інші обмеження у Миколаєві

Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос та доставку.

АЗС працюватимуть, проте лише за умови дотримання суворих норм та без роботи кафе.

Перукарні та салони краси працюватимуть тільки за попереднім записом.

Заздалегідь доведеться записуватися й на фітнес та у спортивні зали, але без групових занять.

Що зміниться для навчальних закладів та бізнесу

Дитячі садочки продовжуватимуть працювати. Водночас школи після канікул, які триватимуть до 5 квітня, повернуться до навчання. Однак, мовиться наразі про дистанційне.

Підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. До цього ж закликають також і приватний бізнес, окрім підприємств критичної інфраструктури.

Крім цього, місцева влада також рекомендує великим продуктовим магазинам запровадити спеціальні години відвідування для громадян похилого віку.

Як працюватимуть ринки у Миколаєві

Ринкам у місті дозволили працювати до наступної неділі, 28 березня.

До того часу будуть проведені рейди із залученням Держпродспоживслужби та Нацполіції.

Якщо виявлять порушення карантинних вимог, ринки будь-якої форми закриють з 29 березня.

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