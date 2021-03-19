Просять скасувати санкції: Верховний Суд розглядає позов китайських акціонерів "Мотор Січі"

Верховний Суд почав розгляд позов китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ". Вони вимагають скасувати укази президента Володимира Зеленського про санкції щодо блокуванням активів і заборону на в'їзд в країну керівникам компаній з Китаю.

Верховний Суд просить Службу Безпеки України надати докази, які стали основою для рекомендацій РНБО щодо санкцій, які наклали у січні 2021 року. Про це розповіли адвокати акціонерів.

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Коли будуть засідання суду

Судові засідання призначили у Верховному суді на 5 квітня і 22 квітня 2021 року. Співвідповідачами будуть СБУ та РНБО.

Яка позиція адвокатів

Адвокати розповіли, що китайські акціонери АТ "Мотор Січ" Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Twinstar Holdings S.A стверджують, що не було обґрунтованих підстав для санкцій. Кажуть, що СБУ, вносячи пропозицію, порушила встановлені законом межі повноважень.

На думку акціонерів, указ президента суперечить Конституції.

Також у заяві звернули увагу, що протягом 4 років з 2017 року акціонери позбавлені можливості оперативного управління або іншого розпорядження своїм майном і інвестиціями в "Мотор Січ". Тобто переконують, що не могли вчиняти дії, які несуть загрозу національним інтересам або безпеці України.

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