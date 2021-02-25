Представники каналів проросійського політика Віктора Медведчука створили "Медіахолдинг "Новини". Цікаво, що статутний капітал нового холдингу всього 100 гривень.

Новому холдингу Медведчука буде дуже важко, або ж навіть неможливо, досягнути того рівня впливу на українців, який був у "112 Україна", ZIK та NewsOne. Таку думку в ефірі висловив політтехнолог Дмитро Сіманський.

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Створити новий холдинг буде важко

За його словами, Медведчук і його російські партнери дуже довго вибудовували ту структуру пропаганди і брехні, яка називається зараз медіахолдинг Медведчука.

Це (новий медіахолдинг) – складна історія. Навіть якщо у тебе дуже багато грошей, то все одно потрібно побудувати телеканали, які поширюють твій контент, набрати відповідних людей,

– зазначив Сіманський.

Він сказав: "Це буде нелегко в умовах, коли держава почала активно протидіяти агентам впливу Росії в Україні. Санкції РНБО – яскраве тому свідчення".

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Тандем Медведчука і Кривецького

Сіманський також прокоментував купівлю Медведчуком у представників "свободівця" Ігоря Кривецького каналів.

Представники полярних політичних таборів взаємно потрібні один одному,

– зауважив політтехнолог.

Він зауважив, що не здивується, якщо до цього докладуться телеканали іншого патріотичного медіахолдингу – "Прямий" та "5 канал".

Надаємо! У Єдиному державному реєстрі 24 лютого у "Першого незалежного" змінився власник. Тепер це ТОВ "Медіахолдинг Новини", який перед цим створили журналісти медведчуківських ЗМІ.