Врятувати Юрія Вітренка: прогнози експертів щодо розвитку конфлікту

Верховна Рада 23 лютого на позачерговому засіданні проголосувала за законопроєкт про проведення конкурсів на держслужбу. Це пов'язують із спробами призначення на посаду міністра Юрія Вітренка.

Верховна Рада підтримала розблокування конкурсів на посади держслужбовців, які скасували на час пандемії. Також вони суттєво обмежили повноваження виконувачів обов'язків міністрів, якщо посада вакантна понад 60 днів.

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Що ухвалили у Раді

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, через правову колізію уряд позбавили можливості навіть нараховувати зарплати шахтарям.

Отак от вийшло, що нікого не можна призначити виконувачем обов'язків взагалі, було багато правок і коли приймали, одна правка наклалася на іншу і фактично сталася правова колізія, що заблокувала такі можливості,

– пояснив він.

267 підтримали поправку Зеленського і виступили "за" закон у цілому. Провели правку майже повним складом "Слуги народу" і 2 депутатські групи – "За майбутнє" і "Довіра". Інші нардепи уточнювали "чи не протягають таку правку під конкретну людину – Юрія Вітренка, чинного першого заступника і виконувача обов'язків міністра з питань енергетики?"

Про призначення Вітренка вже двічі проводили голосування і щоразу рішення не ухвалювали.

Вони (нардепи від "Слуг народу" – 24 канал) відкрито сказали, що саме це рішення було для того, щоб врегулювати питання в міністерстві енергетики. Тобто, вони не приховують, що запроваджують глобальні зміни в законодавстві для однієї особи,

– заявив депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук.

Відповідь "Слуг"

У президентській фракції відповідають, що вони справді хотіли зламати "схему керування впродовж років не міністрами, а виконувачами обов'язків". Наприклад, і Уляна Супрун, і Ольга Буславець, але це – ризиковано. Мовляв, заважко призначати урядовців.

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За словами очільника партії "Слуг народу" Олександра Корнієнка, не завжди є можливість у парламенту домовитись про одну кандидатуру. Зокрема, і у цьому конкретному випадку. "Ми можемо в такій ситуації опинитися з будь-яким міністерством, а якщо це буде міністерство фінансів – то тоді грошей не буде ні в кого", – зазначив він.

Вітренко – жертва

Володимир Зеленський 18 лютого наклав вето на закон про проведення конкурсів на державну службу, який міг надати можливість Юрію Вітренку підписати накази про виплату заборгованості зі зарплат шахтарям.

"Тримають ринок кілька людей, які ділиться не хочуть", – зазначив політичний експерт Микола Давидюк.

Експерти кажуть, що Вітренко став жертвою політичної "підкілимщини", адже його непризначення пов'язують насамперед з конфліктом інтересів серед груп впливу в парламенті, зокрема у тій же фракції "Слуга народу". Адже, за словами фахівців, свого часу вкрай важливу сферу енергетики віддали на відкуп олігархам.

Зеленський розуміє, що у якийсь момент він може стати заручником, тому намагається зараз вибудувати хоч якісь ознаки ринку і поставити туди нейтральний менеджмент, або такий, що може приймати нейтральні рішення,

– зауважив він.

Піком потреби змін стало "вимкнення" урядом численних АЕС в інтересах конкретних осіб – кажуть фахівці. Мається на увазі, Рінат Ахметов. Вітренко, як кандидат на заміну з великим досвідом задовольняє Зеленського, попри репутаційну пляму у вигляді захмарної премії у 4 мільйони доларів за Нафтогаз і свої сімейні зв'язки.

Коли закінчиться конфлікт

За словами політолога Володимира Фесенка, якщо Зеленському і Офісу Президента вдасться переконати людей, пов'язаних з Коломойським, що Вітренко не буде загрозою й при цьому вдасться зберегти підтримку депутатів, прихильних до Ахмєтова, вдасться уникнути конфлікту й отримати додаткові голоси.

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Тож Вітренко може працювати виконувача обов'язків міністра, поки Офіс Президента не знайде у парламенті голоси на його повноцінне призначення або не знайде іншу кандидатуру.