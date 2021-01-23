У Павлограді, що на Дніпропетровщині, горить гуртожиток. У будівлі проживає кілька сотень людей. Втім, вогнеборці рятують не лише людей, а й тварин.

Так, під час пожежі врятували кішку. Про це йдеться у телеграм-каналі "Новини. Україна".

Зверніть увагу У Павлограді спалахнула пожежа у гуртожитку: відео

На відео помітно, що кошеня перелякане. Однак виглядає цілком неушкодженим. Рятувальники поливають його водою, щоб охолодити.

Дивіться відео: пожежники врятували котика від вогню

Що відомо про пожежу у Павлограді: