Вогнеборці врятували котика під час пожежі у гуртожитку Павлограда: зворушливе відео
У Павлограді, що на Дніпропетровщині, горить гуртожиток. У будівлі проживає кілька сотень людей. Втім, вогнеборці рятують не лише людей, а й тварин.
Так, під час пожежі врятували кішку. Про це йдеться у телеграм-каналі "Новини. Україна".
Зверніть увагу У Павлограді спалахнула пожежа у гуртожитку: відео
На відео помітно, що кошеня перелякане. Однак виглядає цілком неушкодженим. Рятувальники поливають його водою, щоб охолодити.
Дивіться відео: пожежники врятували котика від вогню
Що відомо про пожежу у Павлограді:
- 23 січня пожежа спалахнула у одному з гуртожитків Павлограда.
- Повідомляється, що там живуть кілька сотень людей. Деяких евакуйовували через вікна.
- Попередньо, внаслідок займання постраждали 3 людини.
- Ймовірно, загорілася нежитлова квартира, в якій мешканці зберігали непотрібні речі. Дитина гралася з сірниками, що і призвело до пожежі. Ця кімната вигоріла повністю, інші постраждали від води під час гасіння.
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