Врятованих моряків виписали з лікарні: їх готують до повернення в Україну
Врятованих українських моряків із затонулого судна Arvin виписали з лікарні Туреччини. Стан їхнього здоров’я задовільний і невдовзі вони повернуться додому.
Моряків виписали з лікарні
Консули вже готують відповідні документи на повернення моряків в Україну. Про це інформує у твітері посольство України у Туреччині.
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Дякуємо лікарям. Вдячні губернаторству Бартина за одяг та взуття для хлопців,
– мовиться у дописі посольства.
Українських моряків виписали з лікарні / Фото посольства України в Туреччині
Українських моряків виписали з лікарні / Фото посольства України в Туреччині
Українських моряків виписали з лікарні / Фото посольства України в Туреччині
Що відомо про врятованих моряків
- Із 12 членів екіпажу судна Arvin вдалося врятувати 5 українців та 1 росіянина.
- Зокрема, врятованими українцями стали Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.
- У лікарні в Бартині з ними перебував консул України в Анкарі Андрій Білик.
- 18 січня моряків опитає прокурор.
- Також має відбутися процедура впізнання тіла одного із загиблих.
Аварія судна в Туреччині: що слід знати
- 17 січня біля узбережжя Туреччини потонув суховантаж Arvin, який належить одеській компанії.
- Корабель йшов під прапором Палау.
- На борту судна були 10 українців та 2 росіян.
- 6 з них – вдалося врятувати.
- Тіла 3 загиблих моряків вже розшукали.
- Тривають пошукові заходи, які ускладнені погодніми умовами.
- За словами українських експертів, аварія судна могла статися через технічний стан корабля, яке не призначене для таких районів плавання.
- Також повідомлялося, що суховантаж експлуатувався 45 років і вдвічі відпрацював свій ресурс.
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