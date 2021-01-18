Врятованих українських моряків із затонулого судна Arvin виписали з лікарні Туреччини. Стан їхнього здоров’я задовільний і невдовзі вони повернуться додому.

Моряків виписали з лікарні

Консули вже готують відповідні документи на повернення моряків в Україну. Про це інформує у твітері посольство України у Туреччині.

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Дякуємо лікарям. Вдячні губернаторству Бартина за одяг та взуття для хлопців,

– мовиться у дописі посольства.



Українських моряків виписали з лікарні / Фото посольства України в Туреччині



Українських моряків виписали з лікарні / Фото посольства України в Туреччині



Українських моряків виписали з лікарні / Фото посольства України в Туреччині

Що відомо про врятованих моряків

Із 12 членів екіпажу судна Arvin вдалося врятувати 5 українців та 1 росіянина.

Зокрема, врятованими українцями стали Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

У лікарні в Бартині з ними перебував консул України в Анкарі Андрій Білик.

18 січня моряків опитає прокурор.

Також має відбутися процедура впізнання тіла одного із загиблих.

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