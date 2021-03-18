Дозволив примусово привести Вовка: ВРП винесла попередження судді Біцюку

Джерело:Вища рада правосуддя
Суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка притягнули до дисциплінарної відповідальності. Вища рада правосуддя винесла йому попередження.
Щодо судді відкрили провадження за п'ятьма ймовірними обставинами порушення. Але Палата розглянула справу і вирішила, що Біцюк порушив норми законодавства за одним фактом.
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В одній з ухвал суддя зазначив, що у кримінальному провадженні склали та підписали повідомлення про підозру певним особам. Він заявив, що цей висновок не відповідає матеріалам клопотання.
Водночас слідчий суддя, як зауважив Біцюк, у питанні щодо продовження строків досудового розслідування "не зобов'язаний розв'язувати питання про належне вручення повідомлення про підозру".
Дисциплінарна плата ВРП вирішили, що Біцюк зробив відповідне посилання через невиконання вимог процесуального законодавства. Тому ухвалили рішення, що такі дії означають порушення права осіб на справедливий суд через недбалість.