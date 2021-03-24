Вища рада правосуддя відмовилася звільнити голову Дарницького райсуду Києва Тетяну Щасну. Раніше вона не пройшла переатестацію через недоброчесність.

Чому суддю мали звільнити

2 роки тому Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що Щасна не відповідає своїй посаді. Комісія рекомендувала ВРП звільнити її. Однак 23 березня 2021 року Рада вирішила залишити Щасну на посаді.

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Підставою для звільнення стало те, що члени Громадської ради доброчесності виявили порушення у деклараціях судді.

Родичі Щасної – держслужбовці

Її чоловік Едуард працює в Рахунковій палаті, а донька Аліна Руденко – у прокуратурі Києва. Зять Щасної також раніше працював у органах прокуратури, а тепер він – адвокат.

Чим володіє сім'я

Родина Щасних володіє елітною нерухомістю – заміським будинком та квартирами в столиці, а також продовжує користуватися службовим житлом.

До прикладу, і суддя, і її ще одна дочка Олена мають право на користування будинком Едуарда Щасного в селі Петропавлівське площею 350 квадратних метрів. Будинок належить Щасному з 2006 року.

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Суддя володіє 2 квартирами в столиці, які вона придбала майже одночасно: у грудні та листопаді 2011 року. Попри це, ще з 2002 року Щасна користується службовою квартирою площею 93 квадратних метрів.

Окрім житла, у власності подружжя є 3 земельні ділянки у Чернігівській та Харківській областях, а також гараж у Києві.

Крім того, Едуарду належить KIA Sportage 2017 року випуску вартістю майже 650 тисяч гривень.

Незадеклароване майно

У 2018 році ProSud випустило матеріал про статки Щасної. Активісти помітили у дворі маєтку Щасного два катери, які не були внесені в декларацію. Також вдалося знайти ще одну квартиру судді у Києві, яка теж не була задекларована



Будинок чоловіка Тетяни Щасної