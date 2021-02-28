Врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з виборів, – Кравчук
Леонід Кравчук заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з політичних питань. На його думку, спершу слід вирішити питання безпеки та контролю над кордоном.
Джерело:DW
За словами лідера української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Кравчука, без зміни основних концептуальних позицій мінського і нормандського форматів Україна не зможе домогтися успіхів у війні на Донбасі.
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Візьміть комплекс заходів. Ті, які затверджені й схвалені Радою Безпеки ООН. 9-й пункт – спочатку вибори, потім безпека і кордони. Але ж ми дорослі люди. Є війна. Чи можна в цей час провести вибори? Ну як туди приїхати? Вони стріляють,
– сказав Кравчук.
Він підкреслив, що таких пунктів є чимало, тому слід їх змінювати.
"Спочатку треба безпекове питання вирішити. Вирішити питання кордону, щоб ніхто туди не лазив, як до себе за паркан. А тоді вирішувати політичні питання. Тобто не можна починати з політичних питань", – пояснив політик.
Кравчук також зауважив, що перемовини у нормандському форматі були б ефективнішими, якби до них долучилися США.
Що відомо про вибори на Донбасі
- У серпні 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести вибори. У списку, крім окупованих, опинилися також ті громади, які перебувають далі від зони бойових дій.
- 5 січня 2021 року ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА щодо можливості проведення виборів 28 березня.
- 16 січня стало відомо, що голосування таки не відбудеться. Все тому, що влада не зможе забезпечити повну безпеку людей під час виборів.
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