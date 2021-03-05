Рада просить дати звання Героя України лікарці, що загинула у пожежі в Запоріжжі

Ольга Гліва загинула 4 лютого під час пожежі у COVID-лікарні у Запоріжжі. До останньої миті вона рятувала життя пацієнтів. Верховна Рада закликала президента Володимира Зеленського дати загиблій звання Героя України.

Відповідний депутатський запит ініціював нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко. 5 березня його підтримали парламентарі.

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"За" були 211 нардепів, ще один – проти. Далі – слово за президентом Зеленським.

Жертвами пожежі в Запоріжжі стали 4 людей

Пожежа у коронавірусній лікарні у Запоріжжі сталась 4 лютого. У реанімації, за попередніми висновками, вибухнув апарат ШВЛ. Жертвами трагедії стали 4 людей. Ще двоє постраждалих.

Серед жертв трагедії була і 26-річна лікарка-анестезіологиня Ольга Гліва. Вона до останнього рятувала життя пацієнта, проводячи інтубацію.

Що відомо про Ольгу Гліву

Ольга була випускницею Запорізького медичного університету.

Медзаклад Гліва закінчила лише у 2020 році.

У загиблої анестезіологині був диплом з відзнакою.

Попрощались з загиблою 7 лютого у Кропивницькому.

Дані на основі інформації Запорізького медичного університету.