Рада просить дати звання Героя України лікарці, що загинула у пожежі в Запоріжжі
Ольга Гліва загинула 4 лютого під час пожежі у COVID-лікарні у Запоріжжі. До останньої миті вона рятувала життя пацієнтів. Верховна Рада закликала президента Володимира Зеленського дати загиблій звання Героя України.
Джерело:24 канал
Відповідний депутатський запит ініціював нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко. 5 березня його підтримали парламентарі.
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"За" були 211 нардепів, ще один – проти. Далі – слово за президентом Зеленським.
Жертвами пожежі в Запоріжжі стали 4 людей
Пожежа у коронавірусній лікарні у Запоріжжі сталась 4 лютого. У реанімації, за попередніми висновками, вибухнув апарат ШВЛ. Жертвами трагедії стали 4 людей. Ще двоє постраждалих.
Серед жертв трагедії була і 26-річна лікарка-анестезіологиня Ольга Гліва. Вона до останнього рятувала життя пацієнта, проводячи інтубацію.
Що відомо про Ольгу Гліву
- Ольга була випускницею Запорізького медичного університету.
- Медзаклад Гліва закінчила лише у 2020 році.
- У загиблої анестезіологині був диплом з відзнакою.
- Попрощались з загиблою 7 лютого у Кропивницькому.
Дані на основі інформації Запорізького медичного університету.
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