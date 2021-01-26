Рада готує "турборежим" для реєстрації вакцини проти COVID-19: нардепка пояснила, що це означає
У Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт про прискорену реєстрацію вакцини проти COVID-19. Мова йтиме про екстренне використання препаратів в умовах пандемії.
Джерело: 24 канал
Сподіваються, що парламент ухвалить закон під час засідання в четвер, 28 січня. Про це розповіла Ольга Стефанішина, нардепка фракції "Голос" та членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.
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Однак спікер Дмитро Разумков додав, якщо не вдасться проголосувати цього тижня, то парламент, ймовірно, проголосує наступного.
Основні положення
За словами нардепки, цей законопроєкт і справді готувався в турборежимі. Мова йде про екстрене використання вакцини в умовах пандемії, коли більшість препаратів ще не отримали офіційної реєстрації в країнах світу.
Нам пропонується також скористатися такою можливістю і дозволити екстрене використання. Це роблять зараз, тому що досі жодної вакцини в Україні ще немає й імунізація ще не почалася,
– пояснила нардепка.
Вона додала, що текст законопроєкту поки не досконалий. В майбутньому робитимуть все можливе, щоб інші вакцини потрапляли в Україну без перепон.
Яку вакцину можна буде використовувати за прискореною процедурою
Нардепка запевнила, що є конкретний перелік країн. Зокрема, хочуть дозволити для екстреної реєстрації лише ті вакцини, які дозволені в країнах Європейського Союзу, США, Канаді, Японії, Великій Британії, Швейцарії.
МОЗ також просило внести у цей перелік Китайську народну республіку та Індію.
Вакцинація в Україні: головне
- За даними Офісу Президента, Україна отримає вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.
- Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доправити до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Загалом мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.
- Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини за програмою COVAX. Раніше заявляли про березень.
- Загалом було заплановано 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.
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