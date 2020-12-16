Про визнання ПЦУ у світі, розкішне життя священнослужителів, а також протидію з боку Росії – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Також він пояснив позицію ПЦУ щодо капелюха на головній ялинці. Крім цього, у ефірі 24 каналу він відповів, чи впливає політика на Православну церкву України.

Важливо ПЦУ – 2 роки: як створювали Православну церкву України та скандали довкола

Про церкву та політику

Було б несправедливо сказати, що політика не впливає на церкву, а церква не впливає на політику. Звичайно, що церква та держава роз'єднані між собою згідно з Конституцією. Але провести чітке розмежування практично неможливо.

Тому що ми громадяни і священнослужителі – беремо участь безпосередньо навіть у виборах. Чи має право священнослужитель брати участь у виборах? Щодо цього були певні суперечки. Ми дозволили там, де це можливо. Але тільки на нижчих рівнях.

Але обіймати посаду, яка забирає весь час для того, аби розв'язувати певні питання – це неможливо для священника. Він тоді повинен певною мірою обрати: або бути священником, або бути політиком.

Тому церква не втручається у справи політики. І політики не повинні втручатися у справи церкви. Але держава повинна сприяти та допомагати у розвитку свої церкви. Тому що інша церква має іноземний центр в країні-агресора. Звичайно, що воно впливає на свідомість. Ми це знаємо і добре бачимо.

Повне інтерв'ю з митрополитом Епіфанієм: дивіться відео 24 каналу

Чому, наприклад, країна-агресор має право втручатися в справи не тільки української держави, але й у справи своєї церкви, тобто Московського патріархату в Україні? А виходить, що українська держава повинна це спостерігати і нічого не робити, аби укріпляти позиції своєї церкви?

Церкви, яка дбає про інтереси свого народу та інтереси, звичайно, держави. Ми добре розуміємо, що без існування української держави не може існувати і українська церква.

Про святкування Великодня

За цей час відбулися певні зміни і у владі. Президент Зеленський декларував, що він буде рівновіддаленим від усіх церков та не буде втручатися у їхні справи. Це справді так і є.

Але президент та влада не повинні бути рівновіддаленими до українських церков, а навпаки – рівнонаближеними. Тому що ми завжди готові допомагати та сприяти, аби Україна розвивалася та утверджувалася.

Це ми добре бачили на прикладі пандемії COVID-19 під час першої хвилі навесні. Тоді влада звернулася до церков за допомогою. Ми святкували Великдень, але в таких обмежених карантинних умовах, як ніколи. Як помісна церква, як церква українського народу ми ухвалили хоч і складні рішення, але важливі для того, аби призупинити розповсюдження небезпечної хвороби.

Довідка. У квітні 2020 року ПЦУ звернулася до вірян з проханням на Великдень залишатись вдома і долучатись до богослужінь через відеотрансляції.

Зеленський дякував нам за те, що ми підтримали та зробили все для того, аби Україна зуміла також пройти цей складний процес пандемії. Ми як українська церква відгукнулися та зробили все – на відміну від інших, які запрошували до храмів. Потім ми бачили наслідки – багато було хворих. Але з Божою допомогою, я впевнений, що ми пройдемо ці випробування.

Про капелюх на головній ялинці

Церква не втручалася у ситуацію, а лише висловила свою чітку позицію. Адже була відповідна реакція українського суспільства. І справді, ми святкуємо що? Різдво Христове. Є традиція, яку ми повинні зберігати.

Чому ПЦУ критикувала головну ялинку країни – читайте тут.

Про скандал з першим заступником ОП

Я неодноразово навіть у ЗМІ говорив, що є в цьому напрямку проблеми і є особи, які їх створюють – державні чиновники, які не мають права це робити.

Заступник голова ОП (мовиться про Сергій Трофімова, якого звільнили 4 листопада) на камеру не може говорити про те, що він розбереться в певній ситуації.Є відповідні інстанції, є суди.

Про тиск на губернаторів з боку Трофімова – читайте за посиланням.

Про визнання ПЦУ церквою Кіпру

Це визнання для української церкви є дуже важливим. Справді, на Кіпрі є шалений російський вплив. Це всі знали і говорили, що ця церква, напевно, не одразу визнає автокефалію Української православної церкви.

Більше про суперечки навколо визнання ПЦУ – читайте тут.

Як Росія протидіє ПЦУ

Ми відчуваємо постійну протидію не тільки з боку Російської Православної церкви в Україні, і загалом російської церкви, але і з боку Росії. Ще до отримання Томосу, вона робила все можливе, щоб Україна його не отримала.

Як Росія протидіє ПЦУ на міжнародному рівні – відповідь Епіфанія.

Про розкішне життя священників

Кожен священнослужитель повинен бути зразком і ідеалом для своїх вірян. На нього споглядають, і якщо він робить щось не так, його критикують. А зараз ми бачимо, українське суспільство досить відповідально до всіх цих питань ставиться.