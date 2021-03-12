Вплив мафії на владу Росії: хто керує Путіним

Січневі протести в Росії сильно послабили владу Володимира Путіна. Проте вона перейшла не в руки опозиції, а мафіозних кланів, в заручниках у яких і опинився Путін.

Именно поэтому глава Кремля истерично блокирует работу интернета в России, не понимая, что его главный враг находится совсем рядом. В программе – о том, кто склоняет Путина к насилию в отношении собственного народа, почему он хочет отрубить интернет и как верхушка ФСБ связана с российской мафией.

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Проблемы с работой Twitter в России

Накануне по всей России фактически перестала работать соцсеть Twitter. Скорость потока была настолько низкой, что было сложно даже прочитать пост, не говоря уже о картинках.

Вместе с Twitter вдруг перестали работать и ряд правительственных сайтов. В Кремле скромно закивали в сторону Запада, мол, это американцы атакуют суверенный российский интернет.

Правда позже оказалось, что корень проблемы с интернетом спрятан все в том же Кремле, там банально отдали приказ провайдерам заглушить работу соцсети на мобильных устройствах.

Выяснилось, что для этого использовали специальное оборудование, которое все провайдеры России установили в 2018 году после принятия закона о "суверенном интернете". Проще говоря – там, где можно прочитать только те сайты, которые одобрили в Кремле.

Специалисты утверждают, что недавняя блокировка Twitter – это была репетиция перед глобальным отключением россиян от соцсетей. Издание Guardian заявило, что приказ о блокировке отдал лично Путин.



Приказ о блокировке Twitter мог отдать лично Путин / Фото РИА Новости

В Кремле просто не знают, что делать с молодежью, которая больше не готова мириться с бандитскими порядками в стране. Очевидно, что это отторжение уже неминуемо.

В чем заключается опасность для Путина

Последние соцопросы "Левада-центра" показали, что на будущих выборах в Госдуму за путинскую партию "Единая Россия", готовы голосовать всего 27% избирателей – и то у политологов есть сомнения в правдивости этой цифры.

Но угроза для Путина исходит не только от молодежи, которая снова может выйти на улицы. Он реально сильно боится повторения протестов, ведь вместе с протестующими на улицы вернется и насилие силовиков, которых он, как оказалось, уже не способен контролировать.

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Скорее они его контролируют. Новый виток насилия только усилит этот контроль.

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Влияние силовиков на Путина

Журналистам американского издания Financial Times удалось поговорить с близким окружением Путина. Там заявили, что массовые задержания и уголовные преследования сторонников оппозиции в последние несколько месяцев, связаны с усилением влияния силовиков на Владимира Путина.

Источники из Кремля утверждают, что Путин настолько плотно окружил себя бывшими военными и КГБистами, что сопротивлятся их беспредельному влиянию стало просто невозможно. Проще говоря, теперь в Кремле правит бал не Путин, а именно силовые структуры, в частности, речь идет о:

председателе Следственного комитета Александре Бастрыкине;

директоре Росгвардии Викторе Золотове, а также главе "Роснефти" Игоре Сечине.



В Кремле "правит бал" не Путин, а силовые структуры / Фото "Коммерсант"

Ведь для них уход Путина означает конец их карьер, а может и тюрьму. Именно потому они всеми силами будут удерживать Путина в кресле, ведь оказалось, что ним легко можно крутить в своих интересах.

Криминальный мир решил взять власть в свои руки

При этом социологическая и политическая ситуация в стране становится только хуже, потому что силовики привыкли решать краткосрочные вопросы от которых зависит их судьба, а вот о стратегических проблемах, похоже, никто даже не думает.

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Но на этом проблемы для Путина не заканчиваются. Всегда считалось, что именно глава Кремля контролирует в России и силовиков, и преступный мир. Но под угрозой потерять всё из-за санкций Запада и недовольства российского народа, криминальный мир решил взять власть в свои руки и вернуть Россию в лихие 1990-е годы, где богат тот, кто сильнее.

Доказательством этому выступает недавно назначенный Путиным замдиректора ФСБ Сергей Королёв. Он не единожды засветился в связях с сразу несколькими лидерами криминального мира, причем с теми, кого в свое время разыскивал Интерпол, США вводили санкции, а западные спецслужбы причисляли к так называемой русской мафии.

Приведу всего один пример, чтобы вы понимали масштабы влияния мафии на российского президента через того же нового замдиректора ФСБ. В 2008 году испанские правоохранители провели масштабную спецоперацию под названием "Тройка".

В результате спецоперации были арестованы лидеры "русской мафии" как их называли сами испанцы. Среди арестованных был и человек приближенный к Путину – Геннадий Петров. Позже, обманными путями он вышел из испанской тюрьмы под залог и сбежал в Россию.

Кремль взяли под контроль бандиты

Спустя 11 лет, в 2019 году издание The Insider опубликовало прослушки телефонных разговоров того самого бандита Петрова. Исходя из них становится понятно, что новый замдиректора ФСБ помогает бандиту назначать на руководящие государственные должности нужных криминалитету людей.

Среди них оказался и нынешний глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Стоит ли удивляться, что ставленник мафии беспредельно сажает оппозицию в тюрьмы по абсолютно надуманным делам?



Бастрыкин является главой Следственного комитета России / Фото kremlin.ru

Именно отсюда растут ноги отсутствия любой дипломатии в международных переговорах при участии России. Кремль окончательно взяли под контроль бандиты, которые привыкли говорить на языке подворотни.

На Западе поняли – власть в России захватили

В этой связи важно отметить, что Запад это наконец понял, там окончательно осознали, что вести диалог с Кремлем бессмысленно. Именно поэтому в администрации Байдена перешли к введению санкций, основывающихся на законе, который в далеком 1991 году приняли для сдерживания террористов Сирии, Ливии, Ирака и Ирана.



В администрации Байдена перешли к введению санкций/ Фото The New York Times

Речь идет о последних санкциях за отравление и преследование Алексея Навального, которые ввели исходя из положений закона "О контроле над химическим и биологическим оружием". Этот закон предполагает, что в случае использование какой-либо страной подобного оружия, Америка тут же вводит санкции. Первый удар – это запрет на экспорт продукции двойного назначения.

Напомню, что американским гражданам запретили любые связи с так называемыми институтами и научными центрами России, которые так или иначе связаны с разработкой химических веществ.

Но прелесть этого закона в том, что прибегнув к одному его положению, уже через 90 дней президент Джо Байден будет обязан ввести и следующие, а это:

запрет на оказание России любой американской помощи;

запрет на кредитование России не только США, но и ее партнерами;

и что важно – запрет на продажу России оборудования и технологий для добычи нефти и газа.

Проще говоря запущенный закон 1991 года уже в ближайшей перспективе может отбросить Россию к тому периоду СССР, который ознаменовался его полным развалом.

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На Западе поняли – когда власть в стране захватили преступники, а номинальный президент ничего с этим сделать не может, куда проще просто оградится от этой страны и дать ей медленно кануть в лету.