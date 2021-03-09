Вплив Коломойського в Україні слабшає, – Юрчишин

Олігарх Ігор Коломойський вже не володіє таким великим впливом на українську владу. Цей вплив зменшується, однак досі є небезпечним для країни.

Таку думку у програмі "Між іншим" висловив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він зазначив, що на початку президентства Володимира Зеленського вплив Коломойського був дуже серйозним.

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"З часом він починає слабшати. Навіть сам Офіс Президента ще досі не може подякувати партнерам і заявити, що вони боротимуться з олігархізацією та впливом Коломойського. Однак вже дякують за деолігархізацію", – сказав Юрчишин.

Він наголосив, що треба зважати на те, що Коломойський досі володіє медійними каналами, достатньо серйозними фінансовими ресурсами і величезною кількістю людей у владі, яких він може мобілізувати.

У фракції "Слуга народу" є до 40 людей (на яких може впливати олігарх – 24 канал), а також є вплив на групу "За майбутнє",

– зауважив Юрчишин.

"Приблизно 60 – 70 людей – це серйозний вплив. Він меншає, але ще не настільки, щоб не становити загрози Україні", – підсумував нардеп.

Санкції проти Коломойського: головне

США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та його сім'ї. Цим особам відтепер заборонено приїжджати у Штати.

Причиною таких санкцій стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Його звинувачують у спробах підірвати демократію та причетність до корупції.

У Зеленського підтримали санкції. Наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.



Що відомо про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу