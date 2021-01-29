В Україні 28 січня ввели санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ". Дмитро Кулеба запевнив, що це ніяк не вплине на інвестиційний "клімат" в Україні загалом.

Джерело: МЗС України

Жодного зв'язку між ситуацією з "Мотор Січ" та ринком інвестицій в Україні немає. Про це міністр закордонних справ Кулеба заявив на брифінгу 29 січня.

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Що сказав Кулеба

Бізнес розуміє, що це окремий випадок, який потребує філігранного вирішення, аби збалансувати всі інтереси,

– пояснив міністр.

Він додав, що головне – це зберегти "Мотор Січ" як економічно ефективне та привабливе українське підприємство, яке забезпечує роботою десятки тисяч людей. Однак жодного зв'язку між запровадженими санкціями та інвестиціями в Україні немає.

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