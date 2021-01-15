Запровадження державного регулювання ціни на газ може бути вирішальним для отримання кредиту від МВФ. Зокрема, у Фонді занепокоєні цим рішенням і воно може мати певні наслідки для України.

Втім, якщо наприкінці опалювального сезону державне регулювання в Україні скасують, то можливо МВФ частково "закриє очі" на таке рішення. Про це заявив ексвиконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта в ефірі 24 каналу.

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За його словами, представники МВФ можуть поставити питання про певні механізми запобігання таким швидким рішенням уряду.

Ніхто не буде заходити на ринок, якщо в будь-який момент уряд може зненацька його скасувати. Ринку газу з такими умовами не буде,

– наголосив Кухта.

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Він припустив, що до кінця опалювального сезону не варто очікувати якихось суттєвих зрушень у програмі МВФ. Однак, як зазначив Кухта, ще однією проблемою є стосунки з Фондом.

"У нас прийняли такий бюджет, що без МВФ ми його не "витягаємо". Десь з вересня 2020 року в нас великі платежі за зовнішнім боргом, тому нам потрібен МВФ", – заявив ексвиконувач обов'язків міністра.

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Кухта припустив, що МВФ може "закрити очі" на таке рішення уряду, однак це було б дивно. Він пояснив, що саме представники Фонду спонукали Україну побудувати таку ринкову модель.

Як зазначив ексвиконувач обов'язків міністра, тоді усі розуміли, що внаслідок цього люди можуть страждати від високих цін на газ. Через це й запровадили систему субсидій.

Натомість Верховна Рада прийняла бюджет з "порізаними" на 1 мільйон гривень субсидіями. Через це підняли тарифи,

– пояснив він.

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Згідно з прогнозами Кухти, у 2021 році може виникнути бюджетна криза. За його словами, в Україні є проблема виплат за зовнішніми боргами. Як підсумував Кухта, якщо не вистачить грошей, то це може призвести до дефолту, а бюджет – до катастрофи.

Що цьому передувало