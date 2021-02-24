Тема Стерненка менш відома суспільству, – соціолог про вплив вироку на рейтинг Зеленського

Рейтинг Володимира Зеленського суттєво зріс після запровадження санкцій проти Тараса Козака та блокування телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Однак вирок активісту Сергію Стерненку не стане причиною різкого падіння довіри до президента.

Таку думку висловив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він запевнив, що рейтинг Зеленського може впасти через вирок Стерненка, але це буде не так помітно.

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Антипович зазначив, що проблема саме в необізнаності суспільства у справі Сергія Стерненка.

Про санкції проти телеканалів Медведчука знають приблизно 80% українців. Однак я чомусь думаю, що події Стерненка значно менше відомі для широкого загалу,

– зауважив соціолог.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Про вплив санкцій на рейтинг

Антипович зауважив, що санкції проти Тараса Козака, Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко однозначно впливають на рейтинги всіх політиків, а не лише президента.

. Санкції проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко запровадили 19 лютого. Детальніше читайте за посиланням

"До зростання президентського рейтингу Зеленського також відбулося невелике зростання рівня задоволеності роботою уряду. Мовиться про владу України в цілому. Піднявся показник оцінки напрямку розвитку держави", – наголосив соціолог.

Водночас рейтинг "Опозиційної платформи – За життя" та Юрія Бойка знизився, зважаючи на звинувачення, які їм висунули.