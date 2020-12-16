Україна готова до відкриття ринку землі вже 20 років, це залежить не від інвентаризації, а від готовності до прийняття реалій ринкової економіки. Процес щодо відновлення Міністерства аграрної політики принципово не вплине на запровадження ринку землі.

Якщо міністр буде добре працювати, то відповідне рішення уряду допоможе у процесі щодо ринку землі, проте може бути й навпаки. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник політичних питань Київської школи економіки та колишній виконуючий обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта.

Читайте також Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців: детальніше про законопроєкт

Рішення щодо ліквідації Мінагро

Водночас він зазначив, що ліквідація старого Мінагро дозволила скоротити корупцію та передати сотні підприємств, які розкрадали, до фонду держмайна на прозору приватизацію.

Павло Кухта розповів, що тоді ліквідація Міністерства аграрної політики була правильним рішенням. Однак було зрозуміло, що в якийсь момент його потрібно буде відновити.

Наразі Мінекономіки занадто велике, щоб бути більш-менш керованим. Забагато напрямків, щоб воно могло працювати з ними навіть на політичному рівні,

– сказав керівник політичних питань КШЕ.

Він додав, що все залежатиме від того, у якому форматі відновлюватимуть Мінагро. Кухта наголосив, що відповідний процес може бути шансом для нового міністра, адже все потрібно буде створити з нуля.

Ліквідація та відновлення Мінагро: що треба знати