Вперше за час окупації російська партія відкриває офіс у Донецьку

Вперше за всі роки окупації Донбасу Росія заявила про намір відкрити на окупованій території офіс російської партії. Мовиться про партію "Справедлива Росія – За правду".

Офіс російської партії хочуть відкрити в окупованому Донецьку. Голова фракції "Справедливої Росії"у Державній думі Сергій Миронов навіть призначив представника партії на окупованому Донбасі.

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Відомо, що ним став помічник Миронова Олексій Жигулін. Крім того, у Донецьку планується відкриття представницького центру, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Цей центр сприятиме в отриманні російського громадянства, а також у реалізації "виборчих прав" осіб з російським паспортом.

Раніше представник окупованого Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш говорив, що непідконтрольні райони стають "сірою зоною для виборчого процесу в Росії" і полем для фальсифікацій.

Російські паспорти на окупованих територіях