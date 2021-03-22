Вперше за час окупації російська партія відкриває офіс у Донецьку
Вперше за всі роки окупації Донбасу Росія заявила про намір відкрити на окупованій території офіс російської партії. Мовиться про партію "Справедлива Росія – За правду".
Офіс російської партії хочуть відкрити в окупованому Донецьку. Голова фракції "Справедливої Росії"у Державній думі Сергій Миронов навіть призначив представника партії на окупованому Донбасі.
Важливо Примусова паспортизація: заступнику голови "міграційної служби "ДНР" повідомили про підозру
Відомо, що ним став помічник Миронова Олексій Жигулін. Крім того, у Донецьку планується відкриття представницького центру, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Цей центр сприятиме в отриманні російського громадянства, а також у реалізації "виборчих прав" осіб з російським паспортом.
Раніше представник окупованого Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш говорив, що непідконтрольні райони стають "сірою зоною для виборчого процесу в Росії" і полем для фальсифікацій.
Російські паспорти на окупованих територіях
- 17 червня 2020 року набув чинності закон, який спростив отримання громадянства для українців і білорусів. Раніше Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму та Донбасу.
- Ані Україна, ані світова спільнота не визнає паспорти Росії, які отримують жителі окупованих територій України.
- Впродовж 2020 року 409,55 тисячі українців отримали російське громадянство. Такими даними похвалилися міграційні органи Росії.
Поділитися новиною