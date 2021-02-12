"Воїни ЗСУ вбивають цивільних на Донбасі" та "Україна зникає": нові скандальні заяви Мураєва

Джерело:"Наш"
Колишній "регіонал" і представник "Опозиційного блоку" Євгеній Мураєв переконує, що українські військові убивають цивільне населення на Донбасі. Крім того, він заявив, що Україна як нація до 2050 року зникне.
Такими заявами Мураєв відзначився у ефірі свого телеканалу "Наш". Сталося це 11 лютого під час дискусію з народною обраницею від "Слуги народу" Лесею Забуранною.
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За словами Мураєва, внаслідок конфлікту на Донбасі загинули понад 3 тисячі цивільних загинули. І в них є батьки, діти, родини, тощо.
Вони самі застрелили себе, напевно? Постріли лунали з боку ЗСУ та добробатів (добровольчих батальйонів – 24 канал),
– наголосив політик.
За його словами, мовиться про другу сторону конфлікту. І саме вона начебто стала причиною загибелі цивільних.
Свою позицію Мураєв намагався пояснити таким судженням:
"Це ж очевидно, як на 2 на 2, – підкреслив колишній парламентар.
Мураєв зауважив, що не бачив доказів присутності регулярних кадрових російських військових. Але водночас не заперечив, що Росія допомагає окупаційним адміністраціям матеріально, постачає зброю, підключила до своєї банківської системи, дає електроенергію та газ.
"По-перше, тому що Україна відмовила та влаштувала блокаду. А Донбас не розташовується на острові – у нього є кордон: або Україна, або Росія", – каже він.
Також політик завив: ніколи не заперечував, що танки, БТРи та інше сучасне озброєння продають у воєнторгах.
Є 2 сторони конфлікту. І я скажу так, як я вважаю: на нашій території воює Росія з США нашими руками. Одні допомагають офіційному Києву, інші – невизнаним республікам. Вони з'ясовують свої взаємини з допомогою нас передусім. І всі, хто це спростовує є колаборантами з того, чи іншого боку,
– вважає екснардеп.
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