Бойовики "в стресі": воїни ЗСУ непомітно повісили український прапор на бліндаж ворога – відео

Військові Збройних сил біля Горлівки непомітно підкрались до бліндажа ворога та повісили на нього український прапор. Водночас атакувати не стали.

Інцидент неабияк вплинув на настрій окупантів. Про це голові військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимиру Весьолкіну розповів прихильник окупантів.

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Що розповів прихильник бойовиків

Чоловік зізнався, що окупанти пригнічені, бо зазнали втрат.

Пацани (бойовики – 24 канал) засмучені, був бій у нас, взяли в полон нашого пацана. Наші пішли в розвідку боєм – поклали наших хлопців. А сьогодні взагалі – хлопці в стресі, зі сльозами,

– розповів чоловік.

Він додав, що ще більше настрій окупантів підірвав інцидент із прапором. Все тому, що українські воїни поставити його тоді, коли терористи перебували на позиціях.

Насамкінець прихильник окупантів навіть похвалив воїнів ЗСУ та визнав силу й мужність захисників.

"Показали, які вони сильні. Уявіть, яка у них всередині зараз мужність, сила, що вони пацанів наших не чіпали, а до них підкралися на позицію. Уявіть! Це дуже круті пацани, я так розумію. Підкралися, прив'язали їм на бліндаж прапор український і пішли. Нікого не чіпали, ніяких гранат", – підсумував чоловік.

Окупант й надалі продовжують обстрілювати українські позиції. Через це 5 березня поблизу Мар'їнки поранення отримав 1 військовий ООС.

Розповідь прихильника бойовиків, дивіться відео: