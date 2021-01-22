Українські воїни показали, як проходять навчання залпових стрільб з "Градів": потужне відео
-
Українські військові показали, як у них проходять навчально-бойові стрільби на Рівненському загальновійськовому полігоні.
Вони тренуються з розрахунків реактивних батарей БМ-21 "Град". Про це мовиться на сторінці у фейсбуці Оперативного командування "Захід".
Важливо Україна звернулася до Росії щодо виконання мінських угод: у чому Київ звинувачує Москву
Таку тактику враження противника з "Градів" артилеристи-реактивники застосовують під час раптового виявлення цілей. Реактивна система залпового вогню має калібр у 122 міліметри.
Дивіться фото з Рівенського полігону / Фото "Захід"
Дивіться відео: як проходять навчання
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter