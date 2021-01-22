Українські військові показали, як у них проходять навчально-бойові стрільби на Рівненському загальновійськовому полігоні.

Вони тренуються з розрахунків реактивних батарей БМ-21 "Град". Про це мовиться на сторінці у фейсбуці Оперативного командування "Захід".

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Таку тактику враження противника з "Градів" артилеристи-реактивники застосовують під час раптового виявлення цілей. Реактивна система залпового вогню має калібр у 122 міліметри.

Дивіться фото з Рівенського полігону / Фото "Захід"

Дивіться відео: як проходять навчання