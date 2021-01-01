Українські військові з ООС привітали українців з Новим 2021 роком. Окрім традиційних побажань щастя, здоров’я та достатку, бійці сказали, що сподіваються на мир у державі. Вони побажали волі та свободи Україні, а також запевнили українців: вони можуть спати спокійно.

Новорічні привітання військових оприлюднили на фейсбук-сторінці штабу ООС. Також новорічне звернення зробив виконувач обов’язків командувача ООС Віктор Ганущак. Дивіться також Мережу підірвав флешмоб з виконанням українського "Щедрика": вражаючі відео Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі,

– сказав він. Що ще побажали українцям воїни: Щоб швидше минула пандемія коронавірусу.

Закликали підтримати своїх рідних і близьких та бути поруч із ними у святкові дні.

"Щоб у грудях у кожного билося українське серце".

Закликали вірити в них, бо Україна обов’язково переможе. Новорічне привітання воїнів ООС: відео