Вірте в нас і спіть спокійно: воїни ООС привітали українців з Новим роком
Українські військові з ООС привітали українців з Новим 2021 роком. Окрім традиційних побажань щастя, здоров’я та достатку, бійці сказали, що сподіваються на мир у державі. Вони побажали волі та свободи Україні, а також запевнили українців: вони можуть спати спокійно.
Новорічні привітання військових оприлюднили на фейсбук-сторінці штабу ООС. Також новорічне звернення зробив виконувач обов’язків командувача ООС Віктор Ганущак.
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Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі,
– сказав він.
Що ще побажали українцям воїни:
- Щоб швидше минула пандемія коронавірусу.
- Закликали підтримати своїх рідних і близьких та бути поруч із ними у святкові дні.
- "Щоб у грудях у кожного билося українське серце".
- Закликали вірити в них, бо Україна обов’язково переможе.
Новорічне привітання воїнів ООС: відео
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