Інформацію треба перевіряти і сприймати без емоцій, – воїн АТО про те, як виграти війну з Росією

Джерело:Військове телебачення України
Військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан розповів про те, як Україні виграти війну. На його думку, мир з Росією все-таки колись настане, але теперішнє покоління цього ще не зробить.
На думку Штефана, повинно бути розуміння, що Україна – це не територія на карті, а вона в серці кожного. Більшість українців за якимись політичними чи іншими поглядами не розрізняють це.
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Штефан заявив, що основним компонентом будь-якої війни є інформаційна складова, тому будь-яку інформацію в умовах війни потрібно провіряти і дотримуватись інформаційної гігієни, а ще сприймати її без емоцій.
Ми боремось не тільки за територію, а й за людей, які залишились на окупованих територіях, за їхні мізки і серця, які піддалися агресивній російській пропаганді,
– наголосив блогер.
Як зазначив Штефан, потрібно зрозуміти, що на окупованих територіях люди піддалися пропаганді, але не всі українці зрадили Україні. Нести відповідальність за свої дії мають лише ті, хто взяв у руки зброю. Водночас більшість людей опинились там у складних обставинах.
Я хочу, щоб у кожного була в душі політична партія "Україна", а її кольори – жовто-блакитні. Тоді ми обов'язково переможемо,
– заявив офіцер ЗСУ.
Анатолій Штефан вважає, що "мир колись настане", але прогнозів, коли це станеться – не дає. Він зазначив, що "наше покоління цього не зробить". На його думку "найголовніше – це виховати покоління, яке розумітиме, як такий "друг" може зробити підступну справу."
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