Військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан розповів про те, як Україні виграти війну. На його думку, мир з Росією все-таки колись настане, але теперішнє покоління цього ще не зробить.

На думку Штефана, повинно бути розуміння, що Україна – це не територія на карті, а вона в серці кожного. Більшість українців за якимись політичними чи іншими поглядами не розрізняють це.

Читайте переднє інтерв'ю Мільйони для армії: Притула озвучив суму, яку вдалося зібрати для ЗСУ

Інформаційна війна

Штефан заявив, що основним компонентом будь-якої війни є інформаційна складова, тому будь-яку інформацію в умовах війни потрібно провіряти і дотримуватись інформаційної гігієни, а ще сприймати її без емоцій.

Ми боремось не тільки за територію, а й за людей, які залишились на окупованих територіях, за їхні мізки і серця, які піддалися агресивній російській пропаганді,

– наголосив блогер.

Російська пропаганда

Як зазначив Штефан, потрібно зрозуміти, що на окупованих територіях люди піддалися пропаганді, але не всі українці зрадили Україні. Нести відповідальність за свої дії мають лише ті, хто взяв у руки зброю. Водночас більшість людей опинились там у складних обставинах.

Коли настане мир

Я хочу, щоб у кожного була в душі політична партія "Україна", а її кольори – жовто-блакитні. Тоді ми обов'язково переможемо,

– заявив офіцер ЗСУ.

Анатолій Штефан вважає, що "мир колись настане", але прогнозів, коли це станеться – не дає. Він зазначив, що "наше покоління цього не зробить". На його думку "найголовніше – це виховати покоління, яке розумітиме, як такий "друг" може зробити підступну справу."

Інтерв'ю з Анатолієм Штефаном: дивіться відео