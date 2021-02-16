У хованки не граю, – одіозний Вовк заявив, що перебуває на робочому місці

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не з'явився 16 лютого на допит. Детективи НАБУ не змогли знайти одіозного служителя Феміди. Втім сам Вовк заявив, що весь час перебував на робочому місці.

Не хотіли мене знайти, – Вовк

Суддя сказав, що дізнався про те, що його розшукують нібито лише з телеграм-каналів.

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Сьогодні, виявляється, мене також хтось десь шукав і знову не знайшов, про що я дізнався з телеграм-каналів, які пропагують "роботу" НАБУ. При цьому я на робочому місці й у жодні схованки не граю,

– сказав суддя.

Він додав, що детективи Національного антикорупційного бюро буцімто насправді не хотіли його знайти, а гналося за "гучними заголовками".

"Правове свавілля у "справі ОАСК" переконливо свідчить про те, що нам ще дуже далеко до правої держави. І якщо я, будучи суддею, не можу себе від цього захистити, то можу лише поспівчувати тим громадянам, які стикаються з подібними "антикорупційними" органами", – наголосив Вовк.

Суддя підкреслив, що зараз "багато говорять про необхідність судової реформи. Але останні події свідчать, що не менш нагальною проблемою є реформа циркових колективів на кшталт НАБУ".

Що відомо про справу Павла Вовка