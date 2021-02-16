У хованки не граю, – одіозний Вовк заявив, що перебуває на робочому місці
Суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не з'явився 16 лютого на допит. Детективи НАБУ не змогли знайти одіозного служителя Феміди. Втім сам Вовк заявив, що весь час перебував на робочому місці.
Джерело:фейсбук Павла Вовка
Не хотіли мене знайти, – Вовк
Суддя сказав, що дізнався про те, що його розшукують нібито лише з телеграм-каналів.
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Сьогодні, виявляється, мене також хтось десь шукав і знову не знайшов, про що я дізнався з телеграм-каналів, які пропагують "роботу" НАБУ. При цьому я на робочому місці й у жодні схованки не граю,
– сказав суддя.
Він додав, що детективи Національного антикорупційного бюро буцімто насправді не хотіли його знайти, а гналося за "гучними заголовками".
"Правове свавілля у "справі ОАСК" переконливо свідчить про те, що нам ще дуже далеко до правої держави. І якщо я, будучи суддею, не можу себе від цього захистити, то можу лише поспівчувати тим громадянам, які стикаються з подібними "антикорупційними" органами", – наголосив Вовк.
Суддя підкреслив, що зараз "багато говорять про необхідність судової реформи. Але останні події свідчать, що не менш нагальною проблемою є реформа циркових колективів на кшталт НАБУ".
Що відомо про справу Павла Вовка
- Голові та суддям ОАСК оголосили підозру у спробі узурпації влади в країні.
- Мовиться про те, що судді ухвалювали рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- НАБУ навіть оприлюднило відповідні аудіозаписи
- Вовк кілька разів ігнорував вимогу з'явитися на допити Бюро, тому у серпні 2020 року його оголосили у розшук. Сам суддя казав, що перебуває в Україні.
- 3 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка до суду 8 лютого. Однак служителя Феміди так і не знайшла ні за адресою проживання, ні на роботі.
- 16 лютого судді знову мали обирати запобіжний захід. Однак засідання традиційно не відбулося, бо Вовк на нього не прийшов.
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