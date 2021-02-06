Ввечері 2 лютого на сайті президента України з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука та трьох телеканалів "112 Україна", NewsOne та Zik. На цю новину бурхливо відреагували соцмережі, також не залишились осторонь експерти.

Голова Київського окружного адмінсуду Павло Вовк пропонує Віктору Медведчуку свої послуги у знесенні президентських санкцій проти його каналів. Про це повідомив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі "Право на гідність".

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Схема скасування санкцій

За його словами, телеграм "Под мантией" запропонував схему фактичного скасування санкцій, введених президентом.

Ми переконані, що за цим каналом стоїть Павло Вовк зі своєю шайкою з ОАСКу та Вищої ради правосуддя,

– зазначив Шабунін.

Він також зауважив, що окрім бажання прислужитись кремлівським агентам, Вовком керують і інші мотиви. Зокрема мовиться про його близьку "подругу" Антоніну Славицьку, яка є депутаткою від "Опозиційної платформи – За життя".

Затримка винятково за Зеленським

Поки Київський окружний адмінсуд, як сказав Шабунін, вкотре не взявся "чудити" проти інтересів держави, Зеленському разом із санкціями на товаришів Медведчука, потрібно нарешті ліквідувати ОАСК. Він додав: "Зараз затримка винятково за Зеленським".

Що відомо про справу Вовка: коротко

Працівники антикорупційних органів влітку 2019 року оприлюднили аудіозаписи, в яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення. Через рік Національне антикорупційне бюро розслідувань обшукало суд та опублікувало запис розмов.

Оскільки Павло Вовк ігнорував допити НАБУ, його оголосили в розшук. На початку січня у примусовому приводі очільника юстиції суд відмовив.

Але вже 3 лютого Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка. Суддя Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ.

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Повний випуск "Право на гідність" – за посиланням.