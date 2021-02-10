Ворожий снайпер поранив нашого захисника на Донбасі: в якому він стані

Окупанти на Донбасі 10 лютого прицільно обстріляли позиції наших бійців. Внаслідок цього український захисник отримав поранення.
Відомо, що український військовослужбовець отримав поранення неподалік населеного пункту Піски.
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Пораненого захисника оперативно госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Внаслідок обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога,
– зазначили у штабі ООС.
В ООС заявила, що на прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь. Україна вже повідомила про дії окупантів представників ОБСЄ.Зверніть увагу! Перемир'я на Донбасі триває з липня 2020 року. Попри це, проросійські бойовики регулярно обстрілюють позиції наших захисників. Інколи їхні обстріли не становлять загрози нашим бійцям і мають лише провокативний характер. Однак, трапляється й таке, що окупанти стріляють прицільно.
Зауважимо, що раніше радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що, попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.