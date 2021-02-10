Ворожий снайпер поранив нашого захисника на Донбасі: в якому він стані

Окупанти на Донбасі 10 лютого прицільно обстріляли позиції наших бійців. Внаслідок цього український захисник отримав поранення.

Відомо, що український військовослужбовець отримав поранення неподалік населеного пункту Піски.

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В якому стані український захисник

Пораненого захисника оперативно госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Внаслідок обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога,

– зазначили у штабі ООС.

В ООС заявила, що на прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь. Україна вже повідомила про дії окупантів представників ОБСЄ.

Як минула доба на Донбасі

Протягом минулої доби на Донбасі спостерігачі зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Бойовики відкривали вогонь прицільно, тож українські військові були змушені застосувати вогонь у відповідь.

На щастя, бойових втрат серед бійців ООС протягом 9 лютого не було.

Перемир'я на Донбасі триває з липня 2020 року. Попри це, проросійські бойовики регулярно обстрілюють позиції наших захисників. Інколи їхні обстріли не становлять загрози нашим бійцям і мають лише провокативний характер. Однак, трапляється й таке, що окупанти стріляють прицільно.

Зауважимо, що раніше радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що, попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.