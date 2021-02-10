Ворожий снайпер поранив нашого захисника на Донбасі: в якому він стані
Окупанти на Донбасі 10 лютого прицільно обстріляли позиції наших бійців. Внаслідок цього український захисник отримав поранення.
Відомо, що український військовослужбовець отримав поранення неподалік населеного пункту Піски.
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В якому стані український захисник
Пораненого захисника оперативно госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
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