Ворожий безпілотник та обстріли: як минула доба на Донбасі

1 лютого 2021 , 07:54
Читать новость на русском

За добу 31 січня бойовики 9 разів порушували режим тиші на окупованому Донбасі. На щастя, серед українських воїнів немає загиблих чи поранених.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Бойовики гатили з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Актуально Українські танкісти показали готовність відповідати на провокації Росії: потужне відео

Де було найгарячіше

  • Поблизу Лебединського окупанти гатили з міномета 82-го калібру,
  • Неподалік від Пісків бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів.
  • Біля Опитного російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї.
  • У районі Авдіївки окупанти гатили зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.
  • Окрім того, російські бойовики для коригування вогню застосували безпілотника типу "Крило". Однак його вдалося вчасно знешкодити засобами радіоелектронної боротьби.
Зверніть увагу! Від початку доби 1 лютого окупанти 1 раз порушили режим тиші. Поблизу Авдіївки вони обстріляли позиції ЗСУ з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС. Про усі порушення режиму тиші з боку Росії українські захисники повідомили ОБСЄ.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу