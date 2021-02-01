За добу 31 січня бойовики 9 разів порушували режим тиші на окупованому Донбасі. На щастя, серед українських воїнів немає загиблих чи поранених.

Джерело: Операція об'єднаних сил Бойовики гатили з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Актуально Українські танкісти показали готовність відповідати на провокації Росії: потужне відео Де було найгарячіше Поблизу Лебединського окупанти гатили з міномета 82-го калібру, Неподалік від Пісків бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів. Біля Опитного російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї. У районі Авдіївки окупанти гатили зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Окрім того, російські бойовики для коригування вогню застосували безпілотника типу "Крило". Однак його вдалося вчасно знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Зверніть увагу! Від початку доби 1 лютого окупанти 1 раз порушили режим тиші. Поблизу Авдіївки вони обстріляли позиції ЗСУ з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС. Про усі порушення режиму тиші з боку Росії українські захисники повідомили ОБСЄ.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу