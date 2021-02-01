Ворожий безпілотник та обстріли: як минула доба на Донбасі
За добу 31 січня бойовики 9 разів порушували режим тиші на окупованому Донбасі. На щастя, серед українських воїнів немає загиблих чи поранених.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Бойовики гатили з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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Де було найгарячіше
- Поблизу Лебединського окупанти гатили з міномета 82-го калібру,
- Неподалік від Пісків бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів.
- Біля Опитного російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї.
- У районі Авдіївки окупанти гатили зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.
- Окрім того, російські бойовики для коригування вогню застосували безпілотника типу "Крило". Однак його вдалося вчасно знешкодити засобами радіоелектронної боротьби.
Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС. Про усі порушення режиму тиші з боку Росії українські захисники повідомили ОБСЄ.
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