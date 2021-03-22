Треба було "викурити" росіян з Криму штурмом, але ми не скористалися шансом, – адмірал ВМС

Адмірал ВМС України Ігор Воронченко пропонував взяти штурмом захоплені адміністративні будівлі у Криму та діяти рішуче. Втім йому дорікнули, ніби він хоче війни.

Ігор Воронченко у 2014 році був заступником командувача флотом з берегової оборони. Він досі твердо переконаний, що треба було штурмувати парламент Криму, коли його захопили невідомі озброєні люди.

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Треба було штурмувати парламент Криму

На думку адмірала, можна було діяти так само рішуче, як в Москві в 1993 році, коли розстріляли Білий дім. Щодо дня, коли він зрозумів: "Усе втрачено", то це був початок весни.

Напевно, 1 березня. У нас був шанс, але ми їм не скористалися. Це деблокування адміністративних будівель. Якби ми показали тоді рішучість, але у нас було дуже мало часу,

– розповів Воронченко.

Адмірал заявив: мав два танки, завантажені боєприпасами. Їх можна було використати для штурму і обстріляти парламент, який захопили росіяни.Однак перший заступник командувача ВМСУ Сергій Єлісєєв не підтримав цю ідею.

"Єлісєєв тоді мені сказав: "Що ти тут робиш війну?" На нараді в штабі АТО в приміщенні главку міліції, я теж говорив: давайте діяти, давайте...", – сказав Воронченко.

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