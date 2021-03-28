Навіть з ворогом треба зустрічатись, – Кравчук про можливі переговори Путіна та Зеленського

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що задля врегулювання ситуації на Донбасі потрібні консультації лідерів "нормандської четвірки". Проте щодо переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського можуть виникнути проблеми.

Про це Леонід Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Поки що інформації про можливі переговори у "нормандському форматі" нема.

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Наразі йдуть консультації, – Кравчук

Я знаю, що йдуть консультації, питання непросте. Думаю, не буде проблем з консультаціями з канцлером Німеччини та президентом Франції. Можуть, на мою думку, виникнути проблеми з приводу консультацій з президентом Путіним. Але поки що фактів, які свідчать про те, чи помиляюся я, або вони про щось домовилися, у мене, на жаль, немає,

– наголосив Кравчук.

Кравчук вважає, що навіть з агресором потрібно говорити

Київ повинен бути активний щодо організації переговорів, вважає голова делегації. Міжнародна спільнота має бачити кроки України задля врегулювання ситуації.

Навіть з агресором, з ворогом треба зустрічатися, коли йдеться про життя людей, мир в Україні. Сподіваємося, що якщо всі разом запропонують якісь нові схеми, дорожню карту, пропозиції, зустрічні плани – можливо, це вплине на Росію,

– додав Кравчук.

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26 березня сталось смертельне загострення на Донбасі

Зазначимо, що 26 березня сталось загострення на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинули одразу 4 наших героїв. На думку Кравчука, Росія не буде діяти гуманно, бо бажає повного знищення України. Київ, своєю чергою, буде виконувати мінські домовленості. Щодо Кремля, то його можуть зупинити лише зусилля світової спільноти.