Гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі

2 лютого 2021 , 07:47
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За добу 1 лютого бойовики 5 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі. Бойових втрат серед українських героїв, на щастя, немає.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Бойовики гатили з автоматичних станкових, ручного протитанкового і підствольного гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Актуально З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення

Де було найгарячіше

  • Поблизу Авдіївки окупанти обстріляли позиції Збройних сил України з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
  • У районі Пищевика бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів.
  • Неподалік від Новомихайлівки російські бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • Біля Південного вороги обстріляли позиції ЗСУ з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зверніть увагу! Від початку доби 2 лютого окупанти не порушували режим тиші. Українські воїни контролють ситуацію у зоні ООС.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу