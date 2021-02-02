Гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі
За добу 1 лютого бойовики 5 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі. Бойових втрат серед українських героїв, на щастя, немає.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Бойовики гатили з автоматичних станкових, ручного протитанкового і підствольного гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Актуально З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення
Де було найгарячіше
- Поблизу Авдіївки окупанти обстріляли позиції Збройних сил України з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
- У районі Пищевика бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів.
- Неподалік від Новомихайлівки російські бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- Біля Південного вороги обстріляли позиції ЗСУ з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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