Ворог обстріляв бригаду ремонтників на Донбасі: прокуратура почала розслідування
Напередодні проросійські бойовики обстріляли робочу бригаду, які ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк". Донецька обласна прокуратура почала розслідування.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили на сторінці Донецької обласної прокуратури у фейсбуці.
Що було раніше Ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк": російські окупанти обстріляли робочу бригаду
Відомо, що обстріл ремонтної бригади стався 8 січня приблизно об 11:00. Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів у районі села Південне.
Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, попри на досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді,
– мовиться у повідомленні.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють коло осіб, причетних до злочину. Водночас українська сторона підготувала письмову ноту ОБСЄ, в якій повідомила про провокації бойовиків.
Що цьому передувало
- Декілька днів поспіль майже 38 тисяч жителів Торецька та навколишніх населених пунктів на Донеччині залишалися без води.
- Все через аварію водогону "Горлівка – Торецьк", що трапилася ще 4 січня.
- Така ситуація на водогоні трапляється не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтувати через обстріли на фронті.
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