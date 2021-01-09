Напередодні проросійські бойовики обстріляли робочу бригаду, які ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк". Донецька обласна прокуратура почала розслідування.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили на сторінці Донецької обласної прокуратури у фейсбуці.

Що було раніше Ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк": російські окупанти обстріляли робочу бригаду

Відомо, що обстріл ремонтної бригади стався 8 січня приблизно об 11:00. Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів у районі села Південне. Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, попри на досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді,

– мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють коло осіб, причетних до злочину. Водночас українська сторона підготувала письмову ноту ОБСЄ, в якій повідомила про провокації бойовиків.

Що цьому передувало

Декілька днів поспіль майже 38 тисяч жителів Торецька та навколишніх населених пунктів на Донеччині залишалися без води.

Все через аварію водогону "Горлівка – Торецьк", що трапилася ще 4 січня.

Така ситуація на водогоні трапляється не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтувати через обстріли на фронті.

Зверніть увагу! Протягом 8 січня війська окупанта на Донбасі 9 разів порушили перемир'я. Гатили традиційно з мінометів, гранатометів та кулеметів, а також ворог застосував стрілецьку зброю.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу