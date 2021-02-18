Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що готова вже цього місяця, в лютому, почати постачання вакцин від коронавірусу в межах міжнародної програми COVAX. Туди входить і Україна.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

В організації пояснили, що мають все необхідне для швидкого розповсюдження вакцини, але їм необхідно збільшити виробництво. Згідно з планом COVAX, на першому етапі для України зарезервовано понад 2 мільйони доз вакцини AstraZeneca. А також – 117 тисяч доз вакцин Pfizer і BioNTech.

До теми Масовій вакцинації в Україні можуть завадити нові штами COVID-19: в чому загроза

Посилення темпів вакцинації у США

Сполучені Штати Америки посилюють темпи вакцинації. Наразі роблять щеплення мільйону 700 тисяч людей на добу. Медексперти відзначили, що до квітня у США мають вийти на рівень – 3 мільйони уколів щоденно.

До того часу половина дорослого населення країни може отримати вакцину. Водночас Джо Байден заявив, що до кінця липня щеплення від коронавірусу повинні отримати усіх охочі американці.

Телевізійна зустріч Байдена

Очільник США напередодні провів першу на посаді телевізійну зустріч із виборцями, на якій поговорили про вакцинацію, фінансову допомогу американцям та щодо об'єднання Америки. Перше спілкування із громадянами оберталося навколо внутрішніх питань США.

Аномальний зимовий шторм

Понад 20 людей загинуло, а мільйони опинилися без електроенергії через аномальний зимовий шторм у південних і центральних штатах Америки.

Найгірша ситуація у Техасі. Там без струму залишилось понад 3 мільйони людей. Перебої у постачанні стались через значне підвищення навантаження на систему внаслідок морозів і неготовність до них інфраструктури.

Дивіться повний випуск "Голосу Америки" за 17 лютого на 24 каналі: