Вони співпрацювали, – Попова про ймовірні зв'язки Медведчука з Порошенком

Оприлюднення у ЗМІ аудіо розмови Віктора Медведчука з Владиславом Сурковим викликало низку запитань. Зокрема, вони стосувалися можливих зв'язків нардепа від ОПЗЖ з колишнім президентом України Петром Порошенком.

Про ймовірні зв'язки Петра Порошенка та Віктора Медведчука, фейки щодо вакцинації проти коронавірусу та атаки російських хакерів на формули щодо препаратів проти COVID-19 – розповіла ексзаступниця міністра інформполітики України Тетяна Попова.

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Про ймовірні зв'язки Порошенка та Медведчука

Раніше робили розслідування і про нафтопродуктопровід, і про торгівлю вугіллям з ОРДЛО, і про те, що Медведчука не просто так призначили на посаду. Виявляється, в аудіо (Суркова і Медведчука – 24 канал) чітко сказано, що це запропонував Порошенко.

Відповідно вони (Порошенко та Медведчук – 24 канал), судячи з усього, співпрацювали.

Насправді на Петра Олексійовича ніколи не "нападали" канали Медведчука – на Авакова нападали, на націоналістів нападали, на Стерненка нападали – на Петра Олексійовича, може, тільки перед виборами. Після того вони почали відверто "мочити" Порошенка.

Про фейки щодо вакцин

25 лютого видання "Цензор.НЕТ" опублікувало запис розмови за 2014 рік нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

У США вже закликали директорів і власників соцмереж зустрітися з владою. Вони бачать, як у соцмережах працюють з фейками – і почали проти цього боротися.

Ми тільки почали вакцинацію, і в нас вже почали з'являтися фейки, які будуть підживлюватися зовнішніми і внутрішніми гравцями.

Треба переговорити з соцмережами, наприклад, як на початку коронавірусу говорили з Facebook – вони досить активно співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я.

Раніше будь-який допис про коронавірус одразу знижувався в переглядах. Вони потім зняли це, адже зрозуміли, що є люди, які виступають з метою щось донести.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Про атаки російських хакерів на вакцини

В середині 2020 року ще тільки розробляли вакцини (проти коронавірусу – 24 канал). Розвідки деяких країн казали, що було кілька атак російських хакерів саме по формулах вакцин.

Є підозра, що формула була викрадена на якомусь етапі. І невідомо, яка саме формула – в росіян, адже вони так і не закінчили свої дослідження. Нема закінченої фази і вона не зареєстрованна ВООЗ.