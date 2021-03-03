Вони співпрацювали, – Попова про ймовірні зв'язки Медведчука з Порошенком
Оприлюднення у ЗМІ аудіо розмови Віктора Медведчука з Владиславом Сурковим викликало низку запитань. Зокрема, вони стосувалися можливих зв'язків нардепа від ОПЗЖ з колишнім президентом України Петром Порошенком.
Джерело:"Що це було?" на 24 каналі
Про ймовірні зв'язки Петра Порошенка та Віктора Медведчука, фейки щодо вакцинації проти коронавірусу та атаки російських хакерів на формули щодо препаратів проти COVID-19 – розповіла ексзаступниця міністра інформполітики України Тетяна Попова.
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Про ймовірні зв'язки Порошенка та Медведчука
Раніше робили розслідування і про нафтопродуктопровід, і про торгівлю вугіллям з ОРДЛО, і про те, що Медведчука не просто так призначили на посаду. Виявляється, в аудіо (Суркова і Медведчука – 24 канал) чітко сказано, що це запропонував Порошенко.
Відповідно вони (Порошенко та Медведчук – 24 канал), судячи з усього, співпрацювали.
Насправді на Петра Олексійовича ніколи не "нападали" канали Медведчука – на Авакова нападали, на націоналістів нападали, на Стерненка нападали – на Петра Олексійовича, може, тільки перед виборами. Після того вони почали відверто "мочити" Порошенка.
Про фейки щодо вакцин
У США вже закликали директорів і власників соцмереж зустрітися з владою. Вони бачать, як у соцмережах працюють з фейками – і почали проти цього боротися.
Ми тільки почали вакцинацію, і в нас вже почали з'являтися фейки, які будуть підживлюватися зовнішніми і внутрішніми гравцями.
Треба переговорити з соцмережами, наприклад, як на початку коронавірусу говорили з Facebook – вони досить активно співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я.
Раніше будь-який допис про коронавірус одразу знижувався в переглядах. Вони потім зняли це, адже зрозуміли, що є люди, які виступають з метою щось донести.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Про атаки російських хакерів на вакцини
В середині 2020 року ще тільки розробляли вакцини (проти коронавірусу – 24 канал). Розвідки деяких країн казали, що було кілька атак російських хакерів саме по формулах вакцин.
Є підозра, що формула була викрадена на якомусь етапі. І невідомо, яка саме формула – в росіян, адже вони так і не закінчили свої дослідження. Нема закінченої фази і вона не зареєстрованна ВООЗ.
Що відомо про російську вакцину?Російський препарат "Супутник V" – перша офіційно зареєстрована вакцина проти COVID-19. Проте вона не пройшла найважливішої стадії випробувань.
Люди, які вакцинувалися "Супутником-V", скаржилися на побічні ефекти.
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