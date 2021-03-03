Оприлюднення у ЗМІ аудіо розмови Віктора Медведчука з Владиславом Сурковим викликало низку запитань. Зокрема, вони стосувалися можливих зв'язків нардепа від ОПЗЖ з колишнім президентом України Петром Порошенком.

Про ймовірні зв'язки Петра Порошенка та Віктора Медведчука, фейки щодо вакцинації проти коронавірусу та атаки російських хакерів на формули щодо препаратів проти COVID-19 – розповіла ексзаступниця міністра інформполітики України Тетяна Попова.

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Про ймовірні зв'язки Порошенка та Медведчука

Раніше робили розслідування і про нафтопродуктопровід, і про торгівлю вугіллям з ОРДЛО, і про те, що Медведчука не просто так призначили на посаду. Виявляється, в аудіо (Суркова і Медведчука – 24 канал) чітко сказано, що це запропонував Порошенко.

Відповідно вони (Порошенко та Медведчук – 24 канал), судячи з усього, співпрацювали.

Насправді на Петра Олексійовича ніколи не "нападали" канали Медведчука – на Авакова нападали, на націоналістів нападали, на Стерненка нападали – на Петра Олексійовича, може, тільки перед виборами. Після того вони почали відверто "мочити" Порошенка.

Зверніть увагу! 25 лютого видання "Цензор.НЕТ" опублікувало запис розмови за 2014 рік нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Про фейки щодо вакцин

У США вже закликали директорів і власників соцмереж зустрітися з владою. Вони бачать, як у соцмережах працюють з фейками – і почали проти цього боротися.

Ми тільки почали вакцинацію, і в нас вже почали з'являтися фейки, які будуть підживлюватися зовнішніми і внутрішніми гравцями.

Треба переговорити з соцмережами, наприклад, як на початку коронавірусу говорили з Facebook – вони досить активно співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я.

Раніше будь-який допис про коронавірус одразу знижувався в переглядах. Вони потім зняли це, адже зрозуміли, що є люди, які виступають з метою щось донести.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Про атаки російських хакерів на вакцини

В середині 2020 року ще тільки розробляли вакцини (проти коронавірусу – 24 канал). Розвідки деяких країн казали, що було кілька атак російських хакерів саме по формулах вакцин.

Є підозра, що формула була викрадена на якомусь етапі. І невідомо, яка саме формула – в росіян, адже вони так і не закінчили свої дослідження. Нема закінченої фази і вона не зареєстрованна ВООЗ.