Вона не могла бігти на зупинку, – батько 7-річної Марії Борисової про обставини вбивства

На Херсонщині 7-річну Марію Борисову впродовж декількох днів шукали сотні поліцейських, кінологи із пошуковими собаками, волонтери та місцеві жителі. Водночас батько дівчинки спростував версію, що у день зникнення вона чекала його на зупинці.

Батько дитини живе окремо від родини вже впродовж 2 років. Його основний заробіток – сезонні роботи.

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За свідченнями односельців, сім'я була неблагополучною. Багато мешканців не хочуть про неї говорити. Водночас батько Марії розповів, що у день зникнення дівчинки він працював у селі.

Ні, вона не могла бігти на зупинку, бо я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю,

– поділився тато дівчинки.

Що відомо про матір дитини

Представники місцевої влади заявляють, що родина перебуває на спецобліку. Марійку та 10-річного братика матір виховувала самостійно. За деякими даними, жінку інколи помічали з алкоголем. Втім, у сільській раді причин для вилучення дітей не бачили.

"Були маленькі проблеми, родина постійно була під контролем. Ходили, спілкувалися з мамою, дивилися на їхні умови життя", – зазначила староста Щасливського старостату Наталія Пархоменко.

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Коли експерти оглядали тіло дитини, її мати поводилась спокійно. Після всіх процедур поліція забрала жінку на допит.

Інші деталі вбивства

На тіло в недобудованому сараї натрапили селяни, які обрізали виноград. Правоохоронці та місцеві жителі впевнені, що спочатку його ховали в іншому місці, а потім підкинули. Усе через те, що сараї за двоповерховими котеджами перевіряли по кілька разів на день й нічого не знаходили.

Односельці загиблої Марійки Борисової з Херсонщини можуть вчинити самосуд над можливими убивцями дівчини. В епіцентрі підозри опинилися відразу декілька людей.

Дитину вбили, а перед цим над нею жорстоко познущалися. За даними судмедекспертів, все сталося у день зникнення дівчинки.

Смерть настала від механічної асфіксії або задушення. На тілі дівчинки виявили тілесні ушкодження біля статевих органів, що може свідчити про те, що вона стала жертвою статевого злочину,

– розповів заступник начальника поліції Микола Вербицький.

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Наразі правоохоронці майже не повідомляють про деталі злочину. Однак з неофіційних джерел відомо, що вони чекають на експертизу ДНК і допитують знайомих матері дитини.