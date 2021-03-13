Вона не могла бігти на зупинку, – батько 7-річної Марії Борисової про обставини вбивства
На Херсонщині 7-річну Марію Борисову впродовж декількох днів шукали сотні поліцейських, кінологи із пошуковими собаками, волонтери та місцеві жителі. Водночас батько дівчинки спростував версію, що у день зникнення вона чекала його на зупинці.
Джерело:24 канал
Батько дитини живе окремо від родини вже впродовж 2 років. Його основний заробіток – сезонні роботи.
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За свідченнями односельців, сім'я була неблагополучною. Багато мешканців не хочуть про неї говорити. Водночас батько Марії розповів, що у день зникнення дівчинки він працював у селі.
Ні, вона не могла бігти на зупинку, бо я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю,
– поділився тато дівчинки.
Що відомо про матір дитини
Представники місцевої влади заявляють, що родина перебуває на спецобліку. Марійку та 10-річного братика матір виховувала самостійно. За деякими даними, жінку інколи помічали з алкоголем. Втім, у сільській раді причин для вилучення дітей не бачили.
"Були маленькі проблеми, родина постійно була під контролем. Ходили, спілкувалися з мамою, дивилися на їхні умови життя", – зазначила староста Щасливського старостату Наталія Пархоменко.
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Коли експерти оглядали тіло дитини, її мати поводилась спокійно. Після всіх процедур поліція забрала жінку на допит.
Інші деталі вбивства
На тіло в недобудованому сараї натрапили селяни, які обрізали виноград. Правоохоронці та місцеві жителі впевнені, що спочатку його ховали в іншому місці, а потім підкинули. Усе через те, що сараї за двоповерховими котеджами перевіряли по кілька разів на день й нічого не знаходили.
Дитину вбили, а перед цим над нею жорстоко познущалися. За даними судмедекспертів, все сталося у день зникнення дівчинки.
Смерть настала від механічної асфіксії або задушення. На тілі дівчинки виявили тілесні ушкодження біля статевих органів, що може свідчити про те, що вона стала жертвою статевого злочину,
– розповів заступник начальника поліції Микола Вербицький.
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Наразі правоохоронці майже не повідомляють про деталі злочину. Однак з неофіційних джерел відомо, що вони чекають на експертизу ДНК і допитують знайомих матері дитини.
Убивство 7-річної Марії Борисової: основне
- У Херсонській області 7 березня зникла 7-річна Марія Борисова. Через декілька днів тіло дівчинки знайшли в сараї одного з домоволодінь.
- Друзі дівчинки розповіли, що вона хотіла зустріти батька з роботи. Дехто повідомляв, що востаннє Марійку бачили на автобусній зупинці у її селі Щасливе.
- У поліції заявили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.
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