На волю не вийде: палію "Епіцентру" обрали запобіжний захід

4 лютого 2021 , 16:26
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Палію "Епіцентру" суд у четвер, 4 лютого, обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою. Можливості внести заставу і вийти на волю немає.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України

Запобіжний захід обрав Первомайський міськрайонний суд.

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Деталі

  • Підозрюваний пробуде під вартою щонайменше 60 діб.
  • Правоохоронці тим часом продовжують досудове розслідування та з'ясовують усі обставини події.

Підпал "Епіцентру": що відомо

  • 2 лютого 37-річний чоловік підпалив "Епіцентр" у Первомайську на вулиці Федора Достоєвського. Полум'я швидко поширювалося по території будівлі. На щастя, працівників торгового центру та відвідувачів вдалося евакуювати.
  • Згодом правоохоронці встановили, що підпал скоїв 37-річний чоловік. Він прийшов до "Епіцентр" з ножем та сокирою. Підозрюваний напав на охоронця і розлив займисті рідини на килимове покриття та лінолеум. Спільникові палія вдалося втекти з місця події.

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