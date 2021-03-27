Хотіли помститися, – волонтер розповів, чому окупанти пішли у наступ біля Шумів

Джерело:фейсбук Олександра Карпюка
До пекельного обстрілу Шумів можуть бути причетні бойовики батальйону "Сомалі" першого армійського корпусу Збройних сил Росії. У такий спосіб вони вирішили помститися українським військовим за великі втрати, яких зазнали в районі Горлівки.
Про це заявив український волонтер та військовий експерт Олександр Карпюк (Серж Марко). За його словами, окупанти діяли "нахабно та демонстративно".
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Серж Марко припустив, що бойовики активізувалися саме після величезних втрат зі свого боку. Тому окупанти завели у район Шумів батальйон "Сомалі". Він зазначив, що бойовики планували завдавати удари по бійцях 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які вийшли на лінію оборони після того, як морпіхи 503-го батальйону ВМС ЗСУ вийшли по ротації.
Їх розрахунок був на те, що бригада, яка змінить морпіхів, стане легкою здобиччю. Наплювавши на все, по позиціях ЗСУ просто ввалили мінометами й гранатометами, розбиваючи позиції. Нахабно, демонстративно. Помстилися типу,
– пояснив волонтер.
Також він розповів, що після заходу нової бригади українських військових бойовики зробили спробу вилазки своєї диверсійно-розвідувальної групи, яку бійці ЗСУ розбили. Крім того, після цього противник продовжував зазнавати втрат вже в позиційному протистоянні.
Зазначимо, що з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" 47 країн ООН зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником.