Хотіли помститися, – волонтер розповів, чому окупанти пішли у наступ біля Шумів

До пекельного обстрілу Шумів можуть бути причетні бойовики батальйону "Сомалі" першого армійського корпусу Збройних сил Росії. У такий спосіб вони вирішили помститися українським військовим за великі втрати, яких зазнали в районі Горлівки.

Про це заявив український волонтер та військовий експерт Олександр Карпюк (Серж Марко). За його словами, окупанти діяли "нахабно та демонстративно".

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Серж Марко припустив, що бойовики активізувалися саме після величезних втрат зі свого боку. Тому окупанти завели у район Шумів батальйон "Сомалі". Він зазначив, що бойовики планували завдавати удари по бійцях 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які вийшли на лінію оборони після того, як морпіхи 503-го батальйону ВМС ЗСУ вийшли по ротації.

Їх розрахунок був на те, що бригада, яка змінить морпіхів, стане легкою здобиччю. Наплювавши на все, по позиціях ЗСУ просто ввалили мінометами й гранатометами, розбиваючи позиції. Нахабно, демонстративно. Помстилися типу,

– пояснив волонтер.

Також він розповів, що після заходу нової бригади українських військових бойовики зробили спробу вилазки своєї диверсійно-розвідувальної групи, яку бійці ЗСУ розбили. Крім того, після цього противник продовжував зазнавати втрат вже в позиційному протистоянні.

Бій біля Шумів: головне

26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків, що тривав кілька годин, обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Ще 2 українських бійці отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів.

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