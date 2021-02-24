34-річна жінка у Володимирі-Волинському народила сина прямісінько за кермом автомобіля. Вона самостійно добиралася до пологового будинку.

Приблизно о 16:00 до поліцейських підбіг чоловік. Він повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує, її потрібно якнайшвидше доставити у лікарню.

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Що ще відомо

► Поліцейські за лічені секунди прибули на вказане місце, але породілля вже тримала на руках дитину. Жінка самостійно поїхала у лікарню, бо коли зрозуміла, що народжує, чоловіка не було вдома.

► Офіцер Андрій Коколюк сів за кермо її машини, постійно підбадьорював та заспокоював. Інший поліцейський, Олександр Дем'яненко, супроводжував їх автомобілем з проблисковими маячками.

► Правоохоронці доставили жінку до пологового будинку всього лише за 5 хвилин, їх зустріли лікарі. Здоров'ю жінки та дитини нічого не загрожує. Зауважимо, що хлопчик є четвертою дитиною у сім'ї.

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