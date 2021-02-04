Звільнили уповноважену Антимонопольного комітету Марію Процишен: що про неї відомо

4 лютого 2021 , 21:12
Читать новость на русском

Президент України Володимир Зеленський ухвалив указ про звільнення державної уповноваженої АМКУ Марії Процишен. Вона обіймала цю посаду ще з 29 червня 2015 року.

Джерело: Офіс Президента

Указ Зеленського оприлюднили 4 лютого 2021 року. Це звільнення не стало першим у Антимонопольному комітеті України.

Цікаво Зеленський визнав, що особисто блокує китайським інвесторам "Мотор Січі" доступ до управління

Що відомо про Процишен

  • Вона народилась 4 вересня 1981 року.
  • У 2003 році стала магістром права. Згодом, кандидаткою юридичних наук.
  • Працювала юрисконсультанткою на декількох фірмах.
  • З березня 2013 року керувала департаментом з розвитку та юридичної підтримки ТОВ "ТЕСПРО".
  • 29 червня 2015 року стала державною уповноваженою АМКУ.

Що таке Антимонопольний комітет України?

Це – державний орган , який забезпечує держзахист конкуренції у підприємництві та публічних закупівлях, регулює ціни на товари, що виробляють підприємства природних монополій. Більше про роботу комітету читайте за посиланням.

Попередні кадрові зміни в АМКУ

  • 12 жовтня 2020 року Зеленський призначив Богдана Горобця уповноваженим Антимонопольного комітету.
  • 16 липня 2020 року очільницею АМКУ стала Ольга Піщанська.
  • Попередній очільник, Юрій Терентьєв, написав заяву про відставку, яку схвалили 3 липня 2020 року.