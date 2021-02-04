Звільнили уповноважену Антимонопольного комітету Марію Процишен: що про неї відомо
Президент України Володимир Зеленський ухвалив указ про звільнення державної уповноваженої АМКУ Марії Процишен. Вона обіймала цю посаду ще з 29 червня 2015 року.
Джерело: Офіс Президента
Указ Зеленського оприлюднили 4 лютого 2021 року. Це звільнення не стало першим у Антимонопольному комітеті України.
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Що відомо про Процишен
- Вона народилась 4 вересня 1981 року.
- У 2003 році стала магістром права. Згодом, кандидаткою юридичних наук.
- Працювала юрисконсультанткою на декількох фірмах.
- З березня 2013 року керувала департаментом з розвитку та юридичної підтримки ТОВ "ТЕСПРО".
- 29 червня 2015 року стала державною уповноваженою АМКУ.
Що таке Антимонопольний комітет України?Це – державний орган , який забезпечує держзахист конкуренції у підприємництві та публічних закупівлях, регулює ціни на товари, що виробляють підприємства природних монополій. Більше про роботу комітету читайте за посиланням.
Попередні кадрові зміни в АМКУ
- 12 жовтня 2020 року Зеленський призначив Богдана Горобця уповноваженим Антимонопольного комітету.
- 16 липня 2020 року очільницею АМКУ стала Ольга Піщанська.
- Попередній очільник, Юрій Терентьєв, написав заяву про відставку, яку схвалили 3 липня 2020 року.
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