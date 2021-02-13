Зеленський вперше полетить в ОАЕ: мета візиту

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідає з офіційним візитом Об'єднані Арабські Емірати. В Офісі Президента зазначили, що візит запланований на 14 – 15 лютого.
Під час візиту в ОАЕ у президента заплановані одразу декілька важливих зустрічей.
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Відомо, що український лідер проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єром та міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.
Під час зустрічей вони обговорять широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Водночас Олена Зеленська у межах розвитку напрямку "культурна дипломатія" зустрінеться з міністром культури та молоді Об'єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'яток Абу-Дабі.
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Зауважимо, що на початку 2020 року розгорівся скандал через закордонний візит Володимира Зеленського до Оману.